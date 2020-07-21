Захватчик автобуса в Луцке освободил трёх заложников

Видео © Facebook / Антон Геращенко
Захватчик автобуса в Луцке после переговоров освободил трёх заложников. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в "Фейсбуке".
— Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождении первых трёх заложников! Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка, — написал он.
Геращенко также прикрепил запись с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как три человека в сопровождении полицейского удаляются от автобуса.
Напомним, захват заложников мужчина объяснил "усталостью от ситуации". Он не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Также злоумышленник угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма. Происходящее в СБУ назвали терактом.