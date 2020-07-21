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Захватчик автобуса в Луцке заявил, что среди заложников есть беременная женщина, ребёнок и раненый

Правоохранители уже общались с родными и друзьями злоумышленника.

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Среди заложников в захваченном в Луцке автобусе есть беременная женщина, ребёнок и раненый человек. Об этом сообщил сам захватчик Максим Кривош во время телефонной беседы с журналистами телеканала НТА.

При этом в полиции утверждают, что с заложниками всё в порядке, продолжаются переговоры со злоумышленником.

Люди находятся в нормальном состоянии, с его слов и со слов одного из людей, с которыми нам удалось поговорить, — рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он отметил, что правоохранители уже общались с родственниками, женой и друзьями захватчика, работает специальная группа. Министр также призвал журналистов быть более осторожными, распространяя информацию о происходящем.

Напомним, захват заложников украинец объяснил "усталостью от ситуации". Он не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Также злоумышленник угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма. Происходящее в СБУ назвали терактом.

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