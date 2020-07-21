Захватчик автобуса в Луцке заявил, что среди заложников есть беременная женщина, ребёнок и раненый

Среди заложников в захваченном в Луцке автобусе есть беременная женщина, ребёнок и раненый человек. Об этом сообщил сам захватчик Максим Кривош во время телефонной беседы с журналистами телеканала НТА.

При этом в полиции утверждают, что с заложниками всё в порядке, продолжаются переговоры со злоумышленником.

— Люди находятся в нормальном состоянии, с его слов и со слов одного из людей, с которыми нам удалось поговорить, — рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков.

Он отметил, что правоохранители уже общались с родственниками, женой и друзьями захватчика, работает специальная группа. Министр также призвал журналистов быть более осторожными, распространяя информацию о происходящем.