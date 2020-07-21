Пришлось импровизировать из-за пандемии. Скандинавская пара поженилась на границе Норвегии и Швеции

Норвежская невеста Камилла Йорд и шведский жених Александр Клерн обменялись клятвами верности на границе между их странами. О необычной свадьбе сообщает издание VG.

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Пандемия и закрытие границ между странами вынудили молодых подойти к организации торжества креативно. Дату они менять не хотели, однако никаких идей в голову не приходило. В какой-то момент Камилла пошутила, что можно пожениться на границе, а друзья и родственники её поддержали.

Пара призналась, что не ждала много гостей, так как церемония проводилась посреди леса и приглашённым нужно было пробираться к назначенному месту сквозь лесной массив. Вопреки ожиданиям, в назначенный день по обеим сторонам белой ленты, обозначающей границу, собралось много друзей и знакомых.