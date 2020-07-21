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Регион
Опубликовано 21 июля 2020, 20:34
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Пришлось импровизировать из-за пандемии. Скандинавская пара поженилась на границе Норвегии и Швеции

Присутствовавшие гости стояли каждый на своей стороне границы, между ними протянули белую ленту.

Норвежская невеста Камилла Йорд и шведский жених Александр Клерн обменялись клятвами верности на границе между их странами. О необычной свадьбе сообщает издание VG.

Фото © VG / Mattis Sandblad

Фото © VG / Mattis Sandblad

Пандемия и закрытие границ между странами вынудили молодых подойти к организации торжества креативно. Дату они менять не хотели, однако никаких идей в голову не приходило. В какой-то момент Камилла пошутила, что можно пожениться на границе, а друзья и родственники её поддержали.

Пара призналась, что не ждала много гостей, так как церемония проводилась посреди леса и приглашённым нужно было пробираться к назначенному месту сквозь лесной массив. Вопреки ожиданиям, в назначенный день по обеим сторонам белой ленты, обозначающей границу, собралось много друзей и знакомых.

Сын женился перед телом внезапно умершего отца, чтобы тот не пропустил церемонию
Сын женился перед телом внезапно умершего отца, чтобы тот не пропустил церемонию

Помимо приглашённых гостей присутствовало двое полицейских. Они вежливо попросили разрешения наблюдать за тем, чтобы обозначенную линию границы никто не пересекал.

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София Алабина
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