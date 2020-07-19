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Сын женился перед телом внезапно умершего отца, чтобы тот не пропустил церемонию

Парень не мог смириться с печальными обстоятельствами.

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Фото © Antara KL

Ромадони Путра Пратама из Индонезии всегда хотел, чтобы на его свадьбе присутствовал отец, однако жизнь внесла свои коррективы. Парень и его возлюбленная собирались пожениться, но началась пандемия COVID-19, и празднество пришлось отложить.

Фото © Antara KL

Когда наконец появилась возможность провести церемонию, случилась новая беда: отец Ромадони внезапно скончался во время тренировки. Но парень решил, что свадьба всё равно состоится, пишет Tribun. И церемония прошла через пять часов после смерти родителя — прямо у его тела.

Мне сказали, что мой отец скончался в больнице, и мы решили пожениться у его тела. <> Уверен, что душа моего отца была рядом и он мог видеть, как я женюсь на своей девушке

Ромадони Путра Пратама

Фото © Detik News

По словам сына, так он хотел отдать дань уважения умершему отцу, который тоже очень хотел присутствовать на этом значимом и важном торжестве.

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