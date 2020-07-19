Сын женился перед телом внезапно умершего отца, чтобы тот не пропустил церемонию

Ромадони Путра Пратама из Индонезии всегда хотел, чтобы на его свадьбе присутствовал отец, однако жизнь внесла свои коррективы. Парень и его возлюбленная собирались пожениться, но началась пандемия COVID-19, и празднество пришлось отложить.
Фото © Antara KL
Когда наконец появилась возможность провести церемонию, случилась новая беда: отец Ромадони внезапно скончался во время тренировки. Но парень решил, что свадьба всё равно состоится, пишет Tribun. И церемония прошла через пять часов после смерти родителя — прямо у его тела.
Мне сказали, что мой отец скончался в больнице, и мы решили пожениться у его тела. <> Уверен, что душа моего отца была рядом и он мог видеть, как я женюсь на своей девушке
Ромадони Путра Пратама
Фото © Detik News
По словам сына, так он хотел отдать дань уважения умершему отцу, который тоже очень хотел присутствовать на этом значимом и важном торжестве.