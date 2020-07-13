Новорождённая девочка, которую объявили мёртвой, внезапно заплакала, когда отец копал ей могилу

Беременную по имени Лалита доставили в медцентр в городе Гогунда, штат Раджастхан, Индия. Там она сразу родила девочку, но счастливую семью ждала страшная новость. По словам свекрови Лалиты, ночная медсестра, принимавшая роды, сказала, что малышка умерла. Она накрыла ребёнка полиэтиленовым пакетом и передала родителям.

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Шокированная семья забрала тело девочки, чтобы похоронить. Но, когда отец новорождённой и ещё один родственник рыли могилу, они внезапно услышали плач младенца. Ребёнок был жив, и его немедленно доставили обратно в медцентр, пишет Udaipur Kiran. Малышку решено было переправить в районную больницу, но скорая ехала полтора часа. За это время состояние девочки ухудшилось и она умерла.