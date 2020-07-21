"Борщ из людей". Жительница Сочи рассказала о своём недовольстве туристами

Жительница Сочи Татьяна Кольцова, которая пять лет назад переехала на черноморское побережье, рассказала и показала, как живёт курорт сегодня, сообщает портал 161.ru.

— Я не могу сказать, что 21 июня, в день снятия карантина, наш город треснул по швам. Но определённые перемены наступили. Сначала выстроились очереди в крупные отели Красной Поляны, потом потянулись вереницы туристов на водопады, — цитирует издание её слова.

Женщина отмечает, что самое большое изумление испытала, когда увидела очереди в хинкальную в центре и в пиццу навынос в Хосте, при том что "едальных заведений в городе хватает".

— Я стала просить знакомых из Имеретинки сходить на пляж и запечатлеть "борщ из людей" в море, но все ответили мне отказом, потому что местные жуть как не любят пляжи в часы пик. Часы пик, кстати, наступают в самую жару — тогда, когда вообще не рекомендуется высовывать нос из дома, — говорит она.

Местная жительница отмечает, что она пыталась бороться с противостоянием коренных жителей Сочи по отношению к отдыхающим, но и у неё "появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие".

— Не проходит и дня, чтобы в соцсетях не появилось видео, как парочки занимаются сексом в кабинке для переодевания или даже прямо на качелях на берегу, на глазах у изумлённой публики, — возмущается жительница Сочи.