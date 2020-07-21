Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В популярных детских молочных коктейлях нашли опасный антибиотик

Производитель напитка находится на усиленном лабораторном контроле.

113
Post cover

Фото © Shutterstock

В детских молочных коктейлях со вкусом банана "Топтыжка" специалисты в ходе проверки обнаружили антибиотик спирамицин, который применяется для лечения инфекционных заболеваний и имеет противопоказания. Об этом сообщает Udm-info.

Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии обратилось в арбитражный суд республики с заявлениями о привлечении производителя напитка ОАО "Милком", входящего в холдинг "Комос групп", к административной ответственности. В результате юридическое лицо оштрафовали на сто тысяч рублей.

Сейчас производитель детского молочного коктейля находится на усиленном лабораторном контроле. Управление Россельхознадзора ведёт работу по отзыву деклараций о соответствии на указанную продукцию.

Напомним, ранее эксперты "Роскачества" нашли антибиотики в курином филе из российских магазинов. Их нашли в десяти филе, в том числе и в тех, что были промаркированы этикеткой "Без антибиотиков". Кроме того, одно из них было отмечено знаком "халяль".

Выбор редакции

Loading...