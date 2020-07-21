В популярных детских молочных коктейлях нашли опасный антибиотик

В детских молочных коктейлях со вкусом банана "Топтыжка" специалисты в ходе проверки обнаружили антибиотик спирамицин, который применяется для лечения инфекционных заболеваний и имеет противопоказания. Об этом сообщает Udm-info.

Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии обратилось в арбитражный суд республики с заявлениями о привлечении производителя напитка ОАО "Милком", входящего в холдинг "Комос групп", к административной ответственности. В результате юридическое лицо оштрафовали на сто тысяч рублей.

Сейчас производитель детского молочного коктейля находится на усиленном лабораторном контроле. Управление Россельхознадзора ведёт работу по отзыву деклараций о соответствии на указанную продукцию.