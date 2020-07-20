В Подмосковье нашли партию радиоактивной черники

Партия черники с содержанием радиоактивного Цезия-137 обнаружена на одном из сельскохозяйственных рынков Подмосковья, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

— По результатам радиологических исследований в одной партии черники общим весом более десяти килограммов обнаружено превышение по содержанию радиоактивного цезия. Превышение норматива в ягодах выявлено на сельскохозяйственном рынке в городе Мытищи. Черника, загрязнённая радионуклидом, помещена на изолированное хранение с последующим уничтожением, — рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

По данным ведомства, Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, лёгких и печени.