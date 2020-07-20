Американцы нашли в Сирии "российских дельфинов-разведчиков"

Журналист американского Forbes, ссылаясь на спутниковые данные, уверяет, что нашёл в сирийском Тартусе российских дельфинов-разведчиков, которых якобы используют для защиты подводных лодок и кораблей.

— Я обнаружил загоны для морских млекопитающих при просмотре спутниковых снимков Тартуса. Это порт, где Россия базирует свои подводные лодки, — отмечает автор публикации.

По его мнению, морских млекопитающих могут использовать для противодействия вражеским водолазам, а также для подъёма предметов со дна и морской разведки. Автор публикации добавляет, что животные прибыли в Сирию в 2018 году, предположительно, с базы в Севастополе. Он также предполагает, что на базе могли находиться и зубатые киты.

В 2019 году норвежские рыбаки тоже уверяли, что нашли возле острова Ингё якобы "российскую белуху", на которой был специальный обвес для крепления камеры GoPro с надписью: "Оборудование Санкт-Петербурга". Они предположили, что животное принадлежит военным.