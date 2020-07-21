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Две машины столкнулись на перекрёстке в районе Люблино в Москве — видео

По предварительным данным, пострадал один человек.

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Видео © Телеграм-канал Дептранс. Оперативно

На улице Совхозной в районе Люблино в Москве столкнулись автомобили "Пежо" и "Мицубиси". Момент аварии зафиксировали камеры наблюдения.

Фото © Телеграм-канал Дептранс. Оперативно

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В пресс-службе столичного Департамента транспорта уточнили, что из-за аварии часть дороги занята. По предварительным данным, пострадал водитель "пежо".

Около метро "Люблино" произошло ДТП двух автомобилей. Предварительно, есть пострадавшие. Занят один правый ряд по улице Совхозной, — отметили в заявлении.

На кадрах с места аварии видно, что оба автомобиля получили сильные повреждения.

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