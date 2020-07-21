Зеленский выполнил требование луцкого террориста и призвал смотреть фильм "Земляне" — видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в ответ на требование террориста, который захватил автобус в Луцке.
— Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем, — сказал Зеленский на видео, опубликованном в его "Фейсбуке".
Напомним, захватчик автобуса с людьми в Луцке потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне". Соответствующее заявление появилось на странице пользователя с ником "Максим Плохой", который, вероятнее всего, и является злоумышленником.