Детский омбудсмен рассказала о семье мальчика, выпавшего из окна в Подольске

Мать мальчика, выпавшего из окна в Подольске, не работает и состоит на учёте комиссии по делам несовершеннолетних с июня. Об этом Лайфу рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.

— Женщина состоит на учёте комиссии по делам несовершеннолетних с июня этого года, не работает, за детьми не присматривает, в доме антисанитария. У неё есть ещё один младший ребёнок, — уточнила она.

Сейчас оба малыша находятся в больнице. Правоохранители проверяют действия их матери на наличие состава преступлений, описанных в статьях "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Дальнейшая судьба детей зависит от результатов этой проверки, решения органов опеки и комиссии по делам несовершеннолетних.

Мишонова добавила, что выпавший из окна мальчик "чудом не пострадал", и выразила благодарность соседям и рабочим, которые были готовы в любой момент поймать ребёнка.