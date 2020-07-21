На 35-м году жизни умер актёр Театра имени Пушкина Андрей Сиротин

Ушёл из жизни молодой актёр Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрей Сиротин. Артисту было всего 34 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

— С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память, — говорится на странице театра в "Фейсбуке".

Как сообщает ТАСС, Сиротин долго болел.