На 35-м году жизни умер актёр Театра имени Пушкина Андрей Сиротин

Ушёл из жизни молодой актёр Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрей Сиротин. Артисту было всего 34 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.
— С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память, — говорится на странице театра в "Фейсбуке".
Как сообщает ТАСС, Сиротин долго болел.
Актёр родился в 1986 году. Окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС (мастерская О.Л. Кудряшова), а с 2010 года начал работать в Театре имени Пушкина. Также Сиротин снимался в кинопроектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижёр" и "Перекрёстки судьбы".