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На 35-м году жизни умер актёр Театра имени Пушкина Андрей Сиротин

Артист долгое время болел.

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Андрей Сиротин. Фото © Facebook / Театр имени Пушкина

Ушёл из жизни молодой актёр Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрей Сиротин. Артисту было всего 34 года. Об этом сообщает пресс-служба театра.

С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память, — говорится на странице театра в "Фейсбуке".

Как сообщает ТАСС, Сиротин долго болел.

Актёр родился в 1986 году. Окончил Российский институт театрального искусства — ГИТИС (мастерская О.Л. Кудряшова), а с 2010 года начал работать в Театре имени Пушкина. Также Сиротин снимался в кинопроектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижёр" и "Перекрёстки судьбы".

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