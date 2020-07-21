Россияне из-за коронавируса стали тратить на отпуск на 20% меньше

На фоне пандемии коронавируса россияне на 20% сократили собственные траты на летний отдых. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как рассказал президент РСТ Юрий Барзыкин, уменьшились не только затраты, но и количество отдыхающих. В этом году число тех, кто брал отпуска в летние месяцы, упало до 30%, для сравнения — в прошлом году таковых было около 50% жителей страны. Активнее всего россияне экономят на перелётах, размещении и услугах.

В то же время в Москве, Петербурге и Сочи вырос спрос на номера в четырёх и пятизвёздочных отелях. Эксперты это связывают с тем, что Россия пока не открыла свои границы, а также с тем, что состоятельные жители страны не намерены уменьшать расходы на отдых.

Эксперты также отмечают, что часть россиян предпочла отдыхать дикарём, это значительно дешевле, нежели пакетные туры. Кроме того, аналитики уточняют, что многие решили перенести отпуск на осень, когда, возможно, откроется международное авиасообщение.