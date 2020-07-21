У итальянца забрали коллекцию из 17 дорогих автомобилей и передали в музей

Финансовая гвардия Италии передала туринскому музею автомобилей коллекцию из 17 машин, которые были изъяты у жителя Генуи за неуплату налогов.

Сообщается, что авто принадлежали мужчине, который занимался куплей-продажей спорткаров и старинных моделей. С 2013 по 2018 год через его руки прошло 25 транспортных средств марок Maserati, Lamborghini, Porsche, Bentley и Ferrari.

За это время у мужчины накопились долги по налогам в размере 4,5 миллиона евро. Пытаясь избежать наказания, он решил переписать всё имеющееся имущество на родных своей девушки и своих знакомых. Этот факт позволил ему получить на машины номерные знаки Княжества Монако, где проживали его сообщники.