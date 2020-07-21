В Башкирии уволилась главврач больницы, которая закрыла медсестёр в морге

Главный врач Архангельской районной больницы, в которой идёт проверка информации о невыплате надбавок медикам, работающим с пациентами, инфицированными коронавирусом, а также по факту неправомерного изолирования двух медсестёр на ночь в морге, решила покинуть свою должность.

Ранее органы следствия Башкирии и прокуратура организовали проверку по коллективной жалобе на недоплаты от врачей больницы Архангельского района за лечение пациентов с CoViD-19. В региональном Минздраве заявляли, что медики лечили инфицированных коронавирусом только в мае и получат доплаты за это в конце месяца.

Кроме того, Лайф сообщал, что две медсестры больницы заявили, что их заперли на всю ночь в морге после того, как они убрались в палате инфицированной пациентки. В Минздраве сообщали, что начали проверку по данному факту, а позже опровергли информацию, заявив, что женщин поместили в специальный изолятор для контактировавших с заболевшими CoViD-19. По их словам, помещение полностью соответствовало нормам, в распоряжении медработниц находились душ, туалет и кровати.