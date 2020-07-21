"Для чего нужны были БТР и граната?" В Сети показали, как сдавался луцкий захватчик — видео

Видео © Facebook / Валерий Пельц
Жители Луцка опубликовали в "Фейсбуке" видео, где видно, как сдавался мужчина, захвативший заложников в одном из автобусов города утром 21 июля.
На кадрах видно, что злоумышленник вышел из автобуса и долгое время ходил возле него с поднятыми вверх руками. При этом к нему не подходил никто из полицейских. Лишь спустя минуту к преступнику всё же пришли представители власти, которые и задержали его.
В описании к видео автор ролика задаётся вопросом: для чего потом нужны были БТР и световая граната?
Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Вечером правоохранители сумели его задержать сразу после того, как он отпустил всех заложников. На такой шаг злоумышленник пошёл после того, как президент страны Владимир Зеленский выполнил его требование и "призвал смотреть" фильм "Земляне".