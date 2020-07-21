"Для чего нужны были БТР и граната?" В Сети показали, как сдавался луцкий захватчик — видео

Видео © Facebook / Валерий Пельц

Жители Луцка опубликовали в "Фейсбуке" видео, где видно, как сдавался мужчина, захвативший заложников в одном из автобусов города утром 21 июля.

На кадрах видно, что злоумышленник вышел из автобуса и долгое время ходил возле него с поднятыми вверх руками. При этом к нему не подходил никто из полицейских. Лишь спустя минуту к преступнику всё же пришли представители власти, которые и задержали его.

В описании к видео автор ролика задаётся вопросом: для чего потом нужны были БТР и световая граната?