Аваков заявил, что захватчик заложников в Луцке сдался правоохранителям сам

Глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе брифинга сообщил, что террорист, который захватил заложников в Луцке, сам сдался и вышел из транспортного средства, где его задержали правоохранители.

Кроме того, министр внутренних дел заявил, что в Харькове задержали сообщника захватчика заложников в Луцке.

Фото © ДЕПАРТАМЕНТ КАРНОГО РОЗШУКУ 1 / 6

По словам Авакова, раненых в автобусе не было, а взрывного устройства с дистанционным управлением не существует. Он также назвал злоумышленника неуравновешенным человеком.

— Он неуравновешенный человек. Он нарисовал у себя свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, он сформулировал какие-то тезисы, — отметил Аваков.

Также известно, что теперь мужчине, который держал заложников, проведут психическую экспертизу и изберут меру пресечения.

— Дальше его ждёт судебная процедура, он будет задержан, ему будет избрана мера пресечения, очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы, и дальше он будет нести ответственность за то, что совершил. Ему вменяется террористический акт, захват заложников. Но из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения, — подчеркнул замминистра МВД Антон Геращенко.