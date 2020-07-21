Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Аваков заявил, что захватчик заложников в Луцке сдался правоохранителям сам

Кроме того, глава МВД заявил, что в Харькове задержали его сообщника.

120

Фото © ДЕПАРТАМЕНТ КАРНОГО РОЗШУКУ

Глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе брифинга сообщил, что террорист, который захватил заложников в Луцке, сам сдался и вышел из транспортного средства, где его задержали правоохранители.

Кроме того, министр внутренних дел заявил, что в Харькове задержали сообщника захватчика заложников в Луцке.

Фото © ДЕПАРТАМЕНТ КАРНОГО РОЗШУКУ

1 / 6

По словам Авакова, раненых в автобусе не было, а взрывного устройства с дистанционным управлением не существует. Он также назвал злоумышленника неуравновешенным человеком.

Он неуравновешенный человек. Он нарисовал у себя свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, он сформулировал какие-то тезисы, — отметил Аваков.

Также известно, что теперь мужчине, который держал заложников, проведут психическую экспертизу и изберут меру пресечения.

Дальше его ждёт судебная процедура, он будет задержан, ему будет избрана мера пресечения, очевидно, это будет содержание под стражей без альтернативы, и дальше он будет нести ответственность за то, что совершил. Ему вменяется террористический акт, захват заложников. Но из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения, — подчеркнул замминистра МВД Антон Геращенко.

Ранее Лайф сообщал, что захватчик автобуса отпустил всех людей, после этого правоохранители начали штурм и задержали преступника.

Выбор редакции

Loading...