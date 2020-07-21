Зеленский удалил со своей страницы видео с призывом смотреть фильм "Земляне"

Президент Украины Владимир Зеленский удалил со своей страницы в "Фейсбуке" видео, в котором призывал смотреть фильм "Земляне" 2005 года.

К данной минуте последняя запись на стене лидера Незалежной появилась 21 июля в 11:32. В ней Зеленский сообщает о "тревожных новостях" из Луцка.

Напомним, Владимир Зеленский выложил в своём фейсбуке видео, в котором призывал посмотреть фильм "Земляне". Именно это было одним из требований захватившего автобус в Луцке "Максима Плохого". Спустя некоторое время после этого террорист отпустил заложников и сразу же был задержан.