Луцкий захватчик решил сдаться после просмотра обращения Зеленского

Захватчик автобуса в Луцке решил сдаться правоохранителям после того, как посмотрел обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он выполнил требование преступника. Об этом журналистам рассказал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, между злоумышленником и Зеленским сначала состоялся телефонный разговор, который продолжался около 15 минут. В результате удалось договориться о том, чтобы освободить трёх человек.

— И только после этого президентом было решено опубликовать видео, которое вы видели, для того чтобы были выпущены остальные заложники. Такая была договорённость, — добавил Тимошенко.