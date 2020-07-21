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Луцкий захватчик решил сдаться после просмотра обращения Зеленского

Глава государства выполнил требование злоумышленника и призвал всех посмотреть фильм "Земляне".

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Фото © "Конкурент"

Захватчик автобуса в Луцке решил сдаться правоохранителям после того, как посмотрел обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он выполнил требование преступника. Об этом журналистам рассказал замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, между злоумышленником и Зеленским сначала состоялся телефонный разговор, который продолжался около 15 минут. В результате удалось договориться о том, чтобы освободить трёх человек.

И только после этого президентом было решено опубликовать видео, которое вы видели, для того чтобы были выпущены остальные заложники. Такая была договорённость, — добавил Тимошенко.

Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Вечером правоохранители сумели его задержать сразу после того, как он отпустил всех заложников.

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