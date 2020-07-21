Депутаты Рады вновь призвали Зеленского уйти в отставку

Депутаты от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" считают, что президент страны Владимир Зеленский и его команда не способны обеспечить правопорядок в Незалежной и должны уйти в отставку. Об этом говорится в заявлении фракции, опубликованном на их официальном сайте.

Сегодня, 21 июля, возле здания Верховной рады два человека напали на депутата данной политсилы Олега Волошина. По словам парламентария, они облили его зелёнкой, в результате чего он получил ожог роговицы глаза. Позже правоохранительные органы задержали злоумышленников.

— "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявляет о неспособности действующей власти обеспечить конституционный правопорядок и защитить не только простых граждан, но и лиц, исполняющих функции государства во время осуществления ими своих полномочий. "Оппозиционная платформа — За жизнь" требует, чтобы беспомощные и провоцирующие разгул национал-радикализма Зеленский и его команда подали в отставку, — говорится в заявлении партии.

Кроме того, по их утверждению, нападение связано с борьбой Волошина с внешним управлением на Украине.