Канье Уэст пытается зарегистрироваться кандидатом в президенты США в ещё одном штате

Американский рэпер Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Иллинойс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные избирательной комиссии региона.

— Независимые кандидаты и кандидаты от новых партий весьма часто сталкиваются со сложностями при регистрации , — отметил официальный представитель избирательной комиссии Мэтт Дитрих.

Напомним, ранее Канье Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Он успел подать все документы и оплатить сбор в размере 35 тысяч долларов. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (The Birthday Party). А для регистрации независимым кандидатом в штате Южная Каролина Канье Уэст не предоставил в назначенный срок необходимые подписи.