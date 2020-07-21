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Канье Уэст пытается зарегистрироваться кандидатом в президенты США в ещё одном штате

Ранее рэпер не собрал необходимые подписи для регистрации в Южной Каролине.

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Американский рэпер Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Иллинойс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные избирательной комиссии региона.

Как сообщает газета Hartford Courant, избирком Иллинойса утвердит документы Уэста и остальных претендентов 21 августа.

Независимые кандидаты и кандидаты от новых партий весьма часто сталкиваются со сложностями при регистрации, — отметил официальный представитель избирательной комиссии Мэтт Дитрих.

Напомним, ранее Канье Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Он успел подать все документы и оплатить сбор в размере 35 тысяч долларов. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (The Birthday Party). А для регистрации независимым кандидатом в штате Южная Каролина Канье Уэст не предоставил в назначенный срок необходимые подписи.

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