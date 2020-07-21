Жителя Калининграда задержали за финансирование террористов

Сотрудники управления ФСБ России по Калининградской области возбудили уголовное дело в отношении российского гражданина за то, что он неоднократно переводил деньги людям, причастным к финансированию ИГИЛ*, сообщает РИА "Новости".

— Установлено, что злоумышленник неоднократно осуществлял переводы денежных средств на банковские карты лиц, причастных к финансированию международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории РФ, — цитирует агентство пресс-службу УФСБ РФ по региону.

Отмечается, что обвиняемый заключён под стражу. В настоящее время УФСБ России по Калининградской области устанавливает все обстоятельства преступления.

Максимальное наказание по части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности) составляет до 15 лет лишения свободы.