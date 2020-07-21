Самостоятельно или через турфирму. Как выгодно путешествовать по России

Несколько зарубежных стран готовы принять туристов из России. Однако наши соотечественники пока не торопятся отдыхать за границей. Так, по данным сервиса "Работа.ру" и ИT-компании "Платформа ОФД", 23% россиян планируют отдохнуть в этом году на российских курортах, а около 21% собираются путешествовать по городам страны. Однако стоит отметить, что уже отдыхающие в Сочи и Крыму туристы жалуются на высокие цены.

Туроператор или самостоятельный отдых?

По данным пресс-службы компании Tez Tour, продажи туров на курорты Краснодарского края после снятия карантинных ограничений выросли в среднем на 50%. Особенной популярностью пользуются отели категории "три-четыре звезды" с развитой инфраструктурой в Сочи, Анапе и Геленджике.

Из-за временного закрытия границ РФ россияне всё чаще перебронируют несостоявшиеся поездки за границу на отдых внутри страны. В связи с этим абсолютное большинство отелей будут готовы открыться и отработать летний сезон. Если динамика спроса сохранится на текущем уровне, то вполне вероятно некоторое повышение цен на ряд наиболее востребованных объектов Пресс-служба Tez Tour

Директор по развитию и коммуникациям компании Tvil.ru Оксана Шустикова также отметила, что Анапа, Сочи, Геленджик в Краснодарском крае, а также Судак, Феодосия, Евпатория, Алупка, Севастополь, Алушта и Ялта в Крыму составили десятку популярных и недорогих курортов для отдыха этим летом.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых на Черноморском побережье на период от 7 до 10 ночей и тратят на проживание от 2,5 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Анапе, а дороже — в Ялте.

Также, по данным опроса Tvil.ru, проведённого в социальных сетях, 41,38% туристов чаще всего экономят на развлекательной программе в путешествии по России на своём автотранспорте. Ещё 29,89% опрошенных ради экономии на проживании берут с собой палатки или в поездках останавливаются у друзей.

— Мы видим такую тенденцию: палаточный отдых всё больше становится трендом, и это связано не только с экономией в путешествии. Например, жители Краснодарского края этим летом больше ездят на своих машинах с палатками на выходные. Они считают, что такой отдых намного комфортабельнее, экологичнее и дешевле, чем в частном секторе или в отеле, — сообщили Лайфу в пресс-службе Tvil.ru.

Кроме того, в компании рассказали, за сколько можно отдохнуть на самых дешёвых курортах этим летом. Так, средние затраты семьи на проживание в сутки в Анапе составляют 2333 рубля, в Сочи — 2479 рублей, в Геленджике — 2514 рублей, в Судаке — 2540 рублей, в Евпатории — 2645 рублей, в Севастополе — 2763 рубля, а в Ялте — 3648 рублей.

Стоит отметить, что некоторые путешественники обходятся без туроператоров и планируют свой отдых самостоятельно. Как рассказала Лайфу руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, самостоятельные путешествия дают туристам свободу выбора. Поездка может обойтись как дешевле, так и дороже пакетного тура — всё зависит от того, какие будут предпочтения у путешественников.

Самые большие затраты в поездках — на дорогу (самолёт, поезд или, в случае путешествия на машине, расходы на бензин) и проживание. Эксперт отметила: если у туроператоров ассортимент тревел-продуктов может быть ограничен, то самостоятельные путешественники могут воспользоваться любыми билетами до выбранного пункта назначения и заселиться в тот отель, который будет нравиться больше других или будет выгоднее. И каждый сам регулирует, где может сэкономить, а в каких ситуациях хочет большего комфорта.

— Помимо этого есть лайфхаки, которые при планировании самостоятельного путешествия позволят сэкономить. Например, при поиске билетов можно мониторить соседние к поездке даты и сравнивать стоимость на различных видах транспорта. Может оказаться и так, что выгоднее долететь или доехать до соседнего с назначенным пунктом города, просто сформировав составной маршрут. Так поездка будет не только бюджетнее, но и наверняка интереснее, — рассказала Елена Шелехова.

Отели тоже можно бронировать дешевле. Например, при оплате номера сразу (а не при заселении) можно в ряде случаев сэкономить до 20% стоимости, положенной к оплате в день заезда. Также есть возможность бронировать объекты размещения с бесплатной отменой, чтобы иметь возможность не только безболезненно изменить планы, но и следить за ценой. Как только она снижается, можно перебронировать за более низкую стоимость, говорит Елена Шелехова.

Дополнительно помогает самостоятельным путешественникам использование программ лояльности. Оплата билетов или номеров в отелях милями или бонусами позволяет снизить затраты. Кроме того, эксперт советует подписаться на рассылки, которые рассказывают об акциях и интересных предложениях.

— Самостоятельные путешествия позволяют туристам быть уверенными в своём выборе. Они всегда могут ознакомиться с отзывами других гостей отелей и апартаментов и имеют больше свободы в выборе и наполнении своего будущего путешествия, — отметила Елена Шелехова.

Также среди туристов пользуются популярностью услуги гида. Путешественники самостоятельно бронируют билеты на поезд или самолёт и жильё. По приезде в туристический город обращаются к гиду, который предлагает программу посещения основных достопримечательностей.

Так, например, индивидуальный экскурсовод в Ярославле обойдётся путешественнику в 1800–2000 рублей. Посмотреть главные достопримечательности Санкт-Петербурга с гидом стоит 750 рублей в час. Если учесть, что в Северной столице есть на что посмотреть, а расстояние между достопримечательностями большое (придётся потратить время на дорогу), такая услуга может обойтись в пять-шесть тысяч рублей. Расценки профессионального гида в Крыму на легковом автомобиле начинаются от тысячи рублей в час.