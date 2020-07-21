Трамп заявил, что в США может ухудшиться ситуация с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами допустил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Штатах может ухудшиться.

— В некоторых частях нашей страны дела обстоят очень хорошо, в других — похуже. К сожалению, это, вероятно, ухудшится, прежде чем начнёт улучшаться. Мне такое говорить не нравится, но таковы реалии , — отметил Трамп.

Глава Белого дома также призвал жителей страны носить защитные маски в те моменты, когда невозможно сохранять безопасную дистанцию. При этом у Трампа решили поинтересоваться, почему он носит её достаточно редко. В ответ на это американский лидер достал маску из кармана и заявил, что "будет с радостью её использовать".