На Украине возбудили уголовные дела после захвата заложников в Луцке

МВД и Служба безопасности Украины возбудили уголовные дела в отношении захватчика заложников в автобусе в Луцке.

— По факту захвата заложников в Луцке полиция открыла уголовное производство по статье 147 Уголовного кодекса (захват заложников), статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), статье 263 (незаконное обращение с оружием). СБУ открыла уголовное производство по статье 258 (террористический акт), — говорится в сообщении пресс-службы МВД страны.

Кроме того, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в "Фейсбуке", что сотрудники правоохранительных органов будут продолжать работать на месте происшествия всю ночь для того, чтобы восстановить всю картину событий.

— На месте теракта в Луцке всю ночь будут работать полицейские-криминалисты. С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела. Впереди большая работа по восстановлению всей картины событий, — подчеркнул Геращенко.