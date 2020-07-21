В ВС РФ завершили внезапную проверку боеготовности войск

В Вооружённых силах РФ завершилась внезапная проверка боеготовности войск, которая проходила по приказу президента Владимира Путина. Об этом сообщает Министерство обороны России.

— В Вооружённых силах Российской Федерации завершены мероприятия внезапной проверки боевой готовности... Проверяемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях различного уровня на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Чёрного и Каспийского морей, — говорится в сообщении.

В рамках проверки штабы, соединения и воинские части были приведены в высшую степень боевой готовности. Мероприятия проводились с целью оценить способность военных обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера.