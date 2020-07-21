Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", который "призвал смотреть" Зеленский

Глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе брифинга с журналистами в Луцке назвал хорошим фильм "Земляне", который по требованию захватчика автобуса "призвал смотреть" президент страны Владимир Зеленский.
— Фильм, о котором говорит этот человек, хороший. И не надо... устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того, — отметил Аваков.
Он также поблагодарил Владимира Зеленского, который выполнил требование захватчика, чем спас жизни заложников.
Добавим, что фильм "Земляне" был снят режиссёром Шоном Монсоном, а его премьера состоялась в сентябре 2005 года.
Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же он был задержан.