Аваков назвал хорошим фильм "Земляне", который "призвал смотреть" Зеленский

Глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе брифинга с журналистами в Луцке назвал хорошим фильм "Земляне", который по требованию захватчика автобуса "призвал смотреть" президент страны Владимир Зеленский.

— Фильм, о котором говорит этот человек, хороший. И не надо... устраивать такой кошмар на всю страну. Фильм можно посмотреть и без того, — отметил Аваков.

Он также поблагодарил Владимира Зеленского, который выполнил требование захватчика, чем спас жизни заложников.

Добавим, что фильм "Земляне" был снят режиссёром Шоном Монсоном, а его премьера состоялась в сентябре 2005 года.