Азербайджанские военные атаковали армянский боевой пост, есть погибшие

Нападение произошло в районе 21:30 по московскому времени. Как сообщила Пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян, инцидент произошёл на опорном пункте "Бесстрашный" в Тавушской области. Армянские ВС отразили атаку, нанеся значительные потери. Кроме того, часть военнослужащих азербайджанской армии "остались в западне".