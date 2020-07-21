Азербайджанские военные атаковали армянский боевой пост, есть погибшие

Военные армии Азербайджана атаковали боевой пост армянских Вооружённых сил. В результате инцидента имеются погибшие, сообщает Министерство обороны Армении в своём фейсбуке.
Нападение произошло в районе 21:30 по московскому времени. Как сообщила Пресс-секретарь минобороны Шушан Степанян, инцидент произошёл на опорном пункте "Бесстрашный" в Тавушской области. Армянские ВС отразили атаку, нанеся значительные потери. Кроме того, часть военнослужащих азербайджанской армии "остались в западне".
При этом у армянской стороны потерь не зафиксировано.
Напомним, ситуация на азербайджано-армянской границе обострилась в воскресенье, 12 июля. Обе стороны конфликта обвинили друг друга в провоцировании инцидента.