США потребовали от России прекратить создание "летающих Чернобылей"

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна прекратить разработки и внедрение новейших видов крылатых ракет с ядерным двигателем. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.

— Мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет [она] создавать во время полёта, — подчеркнул он.

Биллингсли также добавил, что нет ничего, что оправдывало бы существование "систем Судного дня". По словам спецпосланника главы Белого дома, он прямо говорил российским партнёрам о необходимости прекратить данные разработки.

Кроме того, Маршалл Биллингсли отметил, что Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Это оружие, как он утверждает, станет "уравнителем" в регионе.