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США потребовали от России прекратить создание "летающих Чернобылей"

По словам американцев, подобные ракеты будут создавать большой радиоактивный выброс во время полёта.

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Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна прекратить разработки и внедрение новейших видов крылатых ракет с ядерным двигателем. Об этом он сообщил на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.

Мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное, как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет [она] создавать во время полёта, — подчеркнул он.

Биллингсли также добавил, что нет ничего, что оправдывало бы существование "систем Судного дня". По словам спецпосланника главы Белого дома, он прямо говорил российским партнёрам о необходимости прекратить данные разработки.

Кроме того, Маршалл Биллингсли отметил, что Штаты планируют нацелить свои создаваемые системы гиперзвуковых вооружений в первую очередь на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Это оружие, как он утверждает, станет "уравнителем" в регионе.

Напомним, в марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о новейших видах отечественного стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".

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