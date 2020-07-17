"Лететь полторы минуты". Гиперзвуковой ракетой "Авангард" могут вооружить подлодки

В США заявили, что испытали "такую ракету, какой нет ни у кого". Военные эксперты считают, что с этой технологией Америка уже опоздала.

Запаздывающий тигр и неторопливый орёл

Первые наработки по теме гиперзвукового оружия у российских учёных появились ещё в нулевые. Однако тогда уникальные технологии решили приберечь — страна в целом и армия в частности были не в самом лучшем состоянии, предстояло решать массу других вопросов. Однако в дальнейшем, когда уникальную технологию затребовали Ракетные войска стратегического назначения, создавать гиперзвуковую ракету с нуля не пришлось. Благо технологический цикл был создан, утверждён и разработан заранее.

Именно благодаря технологической готовности промышленности гиперзвуковой маневрирующий блок "Авангард" (ранее известный как глайдер Ю-71) построили, испытали и поставили на боевое дежурство всего за пару лет. У двух других сверхдержав — США и КНР — с гиперзвуковыми технологиями не заладилось с самого начала. Американцы в этом смысле вообще умудрились не только растерять преимущество, но и перессорились между собой. Ведущим промышленным гигантам Минобороны США отдавало прямой приказ: "Начать СОВМЕСТНУЮ работу над проектом". Но из-за колоссальных прибылей, которые сулил гиперзвук, совместной работы никто так и не начал. В итоге ни одна из опытных гиперзвуковых ракет, включая Boeing Waverider X-51, не пошла в серию.

Китайский путь к гиперзвуку ещё сложнее. У страны, ядерный арсенал которой чуть больше, чем в Северной Корее, были в основном оборонительные планы: широкая сеть станций предупреждения о ракетном нападении, контракт с Россией на закупку систем ПВО С-400 были призваны пустить пыль в глаза и заставить всех думать, что Красный Дракон будет только защищаться. Гиперзвуковая ракета на базе носителя DF-17 получилась весьма скромной и в целом вписывается в стратегию защиты "у себя на пороге". Её дальность неизвестна, однако, исходя из оборонной стратегии КНР и структуры армии и флота, можно сделать вывод, что война в любой точке мира в планы китайцев пока не входит. Отсюда и частично оборонительный характер китайской гиперзвуковой ракеты.

"Ракета у нас есть, только мы вам её не покажем"

Сразу после того, как РВСН сначала испытали, а затем и поставили на боевое дежурство ракеты РС-28 "Сармат", а затем и гиперзвуковые блоки "Авангард", у американских военных внезапно появилась рабочая технология по производству собственных гиперзвуковых ракет. Пока сама ракета официально не рассекречена, однако уже известно, что гиперзвуковых ракет у США будет две. Не исключено, что эту идею американские оборонщики подсмотрели у России — гиперзвуковой "Авангард" и ракету с неограниченной дальностью полёта "Буревестник", на борту которой работает портативный ядерный реактор, при необходимости можно использовать совместно.

Новая американская ракета, как отмечает кандидат технических наук, бывший консультант по технологиям американской компании Triumph Group Антон Левинский, может создаваться в рамках концепции "мультивекторного" применения.

Мы говорим о технологии, которая заменит традиционные управляемые ракеты на ближайшие десятилетия. Такой механизм не может быть простым, дешёвым, и создать его быстро невозможно. И вполне нормально, что американский ВПК отстаёт. В своё время гиперзвуковое оружие сочли избыточным, поскольку обычными вооружениями армия и флот решали все необходимые задачи. Сейчас перед американскими военными новые вызовы, для которых новое оружие и понадобилось Антон Левинский Экс-консультант по технологиями компании Triumph Group

Хороший, плохой, дорогой

Главная проблема, по словам Левинского, заключается в характеристиках перспективного боеприпаса. В США утверждают, что скорость ракеты "в 17 раз больше скоростей звука", то есть примерно 17–18 чисел Маха. Главный вопрос, над которым бьются специалисты: на чём американский гиперзвуковой блок будут "доставлять" противнику? Вариантов здесь, прямо скажем, немного.

Первый вариант. Баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III, которыми "заряжены" пусковые установки на континентальной части США. Правда, с учётом военной доктрины США рассматривать их всерьёз не стоит, поскольку размещение гиперзвуковых ракет "у себя дома" лишает США возможности спроецировать силу везде, где хочется. Второй вариант. Баллистические ракеты Trident II D-5 — новейшая модификация МБР морского базирования, которыми оснащаются американские подлодки стратегического назначения. Эти ракеты недавно модернизировали под применение маломощных ядерных боеприпасов, поэтому оснащение небольшими гиперзвуковыми глайдерами позволит американским ВМС действовать наверняка. Третий вариант. Крылатые ракеты Tomahawk могут быть использованы как средство вывода гиперзвуковой ракеты на цель. Но здесь американских военных ждёт проблема: скорость крылатой ракеты недостаточна, чтобы гиперзвуковой блок набрал скорость. Поэтому наиболее вероятным носителем американского гиперзвука считают самолёты. Четвёртый вариант. Истребители, способные разогнаться до скорости, вдвое превышающей скорость звука, в США имеются. Это знаменитый F-22 Raptor и новейший F-35. Опыт авиационного носителя гиперзвукового оружия американцам уже известен — история с российским комплексом "Кинжал" уже прогремела на весь мир. Идея вооружить истребители такими ракетами хороша во всём, кроме дальности и мощности боеприпаса — из-за габаритов отсека с вооружением разработчикам придётся уменьшить и мощность самой ракеты, и серьёзно переработать гиперзвуковой двигатель. После таких изменений мощность заряда может упасть с сотен килотонн до десятка.

Подождите ещё немного

Единственным фактическим обладателем гиперзвукового оружия в мире на данный момент является только Россия. Всего в распоряжении российских военных несколько комплексов с гиперзвуковым оружием: "Кинжал", "Авангард", "Циркон". Китай в "гиперзвуковой" клуб можно принять лишь условно — ни одна из известных экспертам разработок не летает и не поражает цели, оставаясь лишь сугубо информационным оружием. Американским специалистам, по словам бывшего технического консультанта компании Tirumph Group Антона Левинского, предстоит напряжённая работа в течение следующих трёх лет.

Три года — это минимально необходимый срок. Быстрее нельзя. Но за три года можно создать лишь лётный прототип, снарядить его боеголовкой, испытать на островах в идеальных условиях. В США в целом тема гиперзвука очень сильно развита, но боевое применение этой технологии мало кто понимает в данный момент. Во всяком случае в атмосферных войнах, без выхода в космос, США рискуют проиграть, потому что работающей технологии нет Антон Левинский Бывший технический консультант компании Triumph Group

По словам Левинского, для того чтобы сократить отставание в этой гонке, США могут скопировать не только технологию, но и методологию применения боевых блоков, сделав ставку на континентальную группировку баллистических ракет.