Только треть сотрудников российских компаний полностью вернулись с удалёнки в офисы

Лишь 32% сотрудников российских компаний, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены были перейти на удалённую работу, полностью вернулись к привычной работе в офисе. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter, передаёт газета "Известия".

Уточняется, что, по результатам опроса, который прошёл с 7 по 20 июля 2020 года среди представителей примерно ста работодателей по России, в целом возвращение в офисы началось в 76% компаний страны, однако 44% из них вернулись к работе из офиса частично.

Кроме того, 13% предприятий заявили, что пока не начали возвращать своих работников с удалёнки, однако отметили, что в скором времени собираются начать это делать. Ещё 9% компаний решили отложить возврат сотрудников из дома в офис на неопределённый срок.