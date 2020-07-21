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Только треть сотрудников российских компаний полностью вернулись с удалёнки в офисы

Несколько процентов предприятий заявили, что после всех событий решили полностью перейти на работу из дома.

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Фото © Pixabay

Лишь 32% сотрудников российских компаний, которые из-за пандемии коронавируса вынуждены были перейти на удалённую работу, полностью вернулись к привычной работе в офисе. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter, передаёт газета "Известия".

Уточняется, что, по результатам опроса, который прошёл с 7 по 20 июля 2020 года среди представителей примерно ста работодателей по России, в целом возвращение в офисы началось в 76% компаний страны, однако 44% из них вернулись к работе из офиса частично.

Кроме того, 13% предприятий заявили, что пока не начали возвращать своих работников с удалёнки, однако отметили, что в скором времени собираются начать это делать. Ещё 9% компаний решили отложить возврат сотрудников из дома в офис на неопределённый срок.

Также стоит отметить, что оставшиеся 2% организаций заявили, что после всех событий решили полностью перейти на удалённую работу и не желают возвращаться в офисы.

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