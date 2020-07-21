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В Киеве и девяти регионах Украины усилят меры безопасности после захвата заложников в Луцке

Правоохранители просят жителей страны с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

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Фото © Facebook / Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины усилит меры безопасности в Киеве и девяти областях страны. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Помимо столицы, меры усилят в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Такое решение приняли с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению террористических проявлений, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции будут патрулировать улицы городов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. У подозрительных граждан будут дополнительно проверяться документы, а также особое внимание правоохранители будут обращать на подозрительные предметы.

Нацполиция Незалежной просит жителей страны с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же он был задержан.

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