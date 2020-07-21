В Киеве и девяти регионах Украины усилят меры безопасности после захвата заложников в Луцке

— Такое решение приняли с целью своевременного реагирования на криминогенную ситуацию, недопущения дестабилизации оперативной обстановки, а также для выполнения задач по предотвращению террористических проявлений, — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции будут патрулировать улицы городов, территории автостанций и железнодорожных вокзалов. У подозрительных граждан будут дополнительно проверяться документы, а также особое внимание правоохранители будут обращать на подозрительные предметы.

Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же он был задержан.