Конгресс США принял военный бюджет с санкциями против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока"

Палата представителей американского конгресса поддержала проект оборонного бюджета на 740,5 миллиарда долларов на следующий финансовый год, который начнётся в стране с 1 октября.

За него проголосовали 295 конгрессменов, 125 высказались против. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Стоит отметить, что данный проект требует от властей США, в частности, ужесточить санкции в отношении "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Согласно документу, рестрикция вводится против иностранных лиц, которые оказывают помощь в продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, необходимых для строительства отечественных проектов.

Однако, как заявили в Белом доме, президент Дональд Трамп наложит вето на документ в его нынешней форме из-за ряда положений, среди которых пункт о переименовании военных объектов, названных в честь деятелей Конфедерации южных штатов периода Гражданской войны в США (1861–1865).

— Есть также серьёзные вопросы относительно положений законопроекта, направленных на то, чтобы контролировать каждый шаг в некоторых сферах полномочий исполнительной ветви власти, ввести жёсткие ограничения на использование средств в Афганистане, а также иным образом ограничить полномочия президента по защите национальных интересов, — отметили в администрации главы государства.