В Мексике полиция спасла из рабства 23 детей

Правоохранительным органам Мексики удалось раскрыть группу, которая занималась торговлей людьми. В ходе обысков в одном из жилых домов штата Чьяпас они спасли из плена 23 детей, младшему из которых было всего три месяца.

— Сотрудники прокуратуры по борьбе с торговлей людьми провели обыск в доме в районе Тласкала в Сан-Кристобаль-де-лас-Касас и спасли 23 несовершеннолетних, среди них трое детей в возрасте 3 месяцев, 12 месяцев, 20 месяцев, остальным от 2 до 15 лет, — говорится в пресс-релизе на сайте прокуратуры штата.

Кроме того, правоохранители задержали трёх женщин, которых обвиняют в торговле людьми, а также в принуждении к труду.

Отмечается, что дети должны были продавать изделия кустарного промысла в центре города после того, как по отношению к ним оказывалось физическое и психологическое насилие. Медики, осмотревшие пострадавших, отметили недоедание и их общее неудовлетворительное состояние.