На любой вкус. Shazam назвал десятку самых популярных песен у россиян в 2020 году

Приложение по поиску музыкальных композиций Shazam опубликовало рейтинг десяти самых разыскиваемых песен в России за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщает "Афиша Daily" со ссылкой на данные программы.

Всего в десятке — две русскоязычные песни, четыре трека являются танцевальными.

По данным сервиса, на первом месте оказалась белорусская группа Intelligency с песней August. Вторую позицию занял канадский R’n’B-музыкант The Weeknd с треком Blinding Lights. Замкнули первую тройку дуэт Тайпан & Agunda с композицией "Луна не знает пути".