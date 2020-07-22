На любой вкус. Shazam назвал десятку самых популярных песен у россиян в 2020 году

Приложение по поиску музыкальных композиций Shazam опубликовало рейтинг десяти самых разыскиваемых песен в России за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщает "Афиша Daily" со ссылкой на данные программы.
Всего в десятке — две русскоязычные песни, четыре трека являются танцевальными.
По данным сервиса, на первом месте оказалась белорусская группа Intelligency с песней August. Вторую позицию занял канадский R’n’B-музыкант The Weeknd с треком Blinding Lights. Замкнули первую тройку дуэт Тайпан & Agunda с композицией "Луна не знает пути".
В первую десятку рейтинга также попали: El Capon и его песня Shut Up Chicken, Hafex с треком Intihask, SAINt JHN с композицией Roses (Imanbek Remix), Trevor Daniel и его Falling, Carla Morrison — Disfruto (Audioiko Remix), Billie Eilish — Everything I Wanted. Замкнул первую десятку российский исполнитель Raim с композицией "Двигаться".