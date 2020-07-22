Пушков рассказал, как США приближают "Судный день"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпосланника главы Белого дома Маршалла Биллингсли, который призвал Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов крылатых ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".

— А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР "Минитмен", это что — гуманное оружие или "ангелы с небес"? К сведению Биллингсли: это и есть оружие "Судного дня", — написал сенатор на своей странице в "Твиттере".

Пушков также добавил, что американцам нужно сосредоточиться на новых механизмах контроля над ядерными вооружениями, а не указывать Москве, над чем "работать или нет".

— Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение "Судного дня", — подчеркнул российский сенатор.