Пушков рассказал, как США приближают "Судный день"

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпосланника главы Белого дома Маршалла Биллингсли, который призвал Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов крылатых ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем".
— А новейшие ядерные ракеты США, которые заменят все МБР "Минитмен", это что — гуманное оружие или "ангелы с небес"? К сведению Биллингсли: это и есть оружие "Судного дня", — написал сенатор на своей странице в "Твиттере".
Пушков также добавил, что американцам нужно сосредоточиться на новых механизмах контроля над ядерными вооружениями, а не указывать Москве, над чем "работать или нет".
— Вместо этого они вышли из ДРСМД, выходят из СНВ-3 и работают над усилением и без того мощного ядерного потенциала. Это и есть приближение "Судного дня", — подчеркнул российский сенатор.
Ранее, говоря о российских крылатых ракетах с ядерной установкой, Маршалл Биллингсли отмечал, что такое оружие "вообще не должно существовать". По словам спецпосланника президента Америки, не существует оправдания этим "системам Судного дня". Он заявил, что прямо говорил российским партнёрам о необходимости прекратить данные разработки.