Вы слушаете музыку не в том приложении. Spotify появился в России, пора уходить с "Яндекс.Музыки"?

Шведский стриминговый сервис уже почти вышел на российский рынок. Официального заявления не было, но некоторые пользователи уже могут скачать его. Он самый популярный в мире и нишевый в России. Несмотря на мировую известность, завоевать аудиторию ему будет трудно.

Что за Spotify?

Spotify — шведский стриминговый сервис. Он же самый популярный в мире и основной конкурент Apple Music (сервис компании из Купертино на втором месте по популярности). Россия станет 80-й страной, на территории которой он доступен.

Сервис имеет 130 млн платных подписчиков, а их количество по всему миру составляет около 286 млн человек, согласно последнему квартальному отчёту. В библиотеке сервиса содержится около 50 млн музыкальных треков и свыше 1 млн подкастов.

В чём его особенность?

Фишка Spotify — система рекомендаций. Её считают лучшей среди всех стриминговых сервисов, за это же критикуют Apple Music. Рекомендации — то, что особо ценится на Западе. Ежедневно в Сети появляется около 30 000 песен. Послушать все невозможно, поэтому важно, чтобы алгоритмы работали точно и предлагали вам наиболее подходящее.

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Например, в приложении есть плей-лист Discover Weekly. Это еженедельная подборка треков для вас. Для её создания Spotify использует три модели алгоритмов, анализирующих вашу библиотеку музыки, текст песен и модель поведения в стриминговом сервисе. Так система подбирает музыку для вас максимально точно.

Вторая особенность сервиса — бесплатная версия. Просто скачав сервис, без оформления подписки, вы получите доступ ко всему музыкальному каталогу, подборкам, сможете искать музыку и создавать плей-листы.

Правда, в таком случае количество воспроизводимых треков ограничено, пользователь периодически будет слушать рекламу и сможет слушать плей-листы со случайным воспроизведением, а не по порядку (Shuffle). Тем не менее тут свободы больше, чем в Apple Music.

Spotify — флагман стриминга на Западе, но в России ему придётся тяжело. Равняться количеством музыки уже неактуально, у всех библиотеки примерно одинаковые. Как минимум у него могут возникнуть две проблемы.

Аудитория уже есть, а система рекомендаций — для гиков

Система рекомендаций — слишком непривлекательная фишка, чтобы переманить аудиторию с других стриминговых сервисов. Глобально она очень полезная, но она не рекламируется, а в сознании пользователей качество системы рекомендаций — слишком размытое понятие.

Это, скорее, гиковская фишка. Но беда в том, что у тех, кому это интересно, Spotify уже есть. Его можно было установить на смартфон через APK-файл, а через VPN заходить на сайт для того региона, где стриминговый сервис есть.

Другие стриминговые сервисы привязаны к экосистеме

Ещё одна проблема Spotify — развитость местных стриминговых сервисов: BOOM и "Яндекс.Музыки". Они интуитивно понятнее, кроме того, подписка предлагается в пакете с другими сервисами: онлайн-кинотеатрами, учебными курсами, аудиокнигами, доставкой еды, такси. Так получается дешевле, и это удобнее и выгоднее, когда оплата централизованная.

У иностранных сервисов то же преимущество. YouTube Music идёт в пакете с подпиской YouTube Premium для просмотра видео без рекламы. Кроме того, она плотно интегрирована с видеосервисом: понравился клип — одним кликом нашёл аудиоверсию и наоборот.

Apple Music — также стриминговый сервис по умолчанию для пользователей iPhone, iPad и Mac. В нём не нужно авторизовываться, достаточно Apple ID. Взаимодействовать с разных устройств также удобно именно с ним, а фанаты компании из Купертино дорожат экосистемой.

Как можно войти на российский рынок?

Вариантов два:

1) рассказать о бесплатном доступе к библиотеке музыки. На фоне пандемии коронавируса ИТ-компании начали открывать бесплатный доступ к сервисам. Видимо, это самый эффективный способ продвижения платных услуг, когда первое время они бесплатные;

2) заключить партнёрское соглашение с популярным производителем смартфонов или магазином и дарить подписку при покупке устройства. Так уже делают Apple Music и "Яндекс.Музыка".

В обоих случаях компания предложит "халяву" и первое время будет работать в минус. Но другого решения нет. Рынок стриминговых сервисов в России ещё развивается, но конкуренты уже заняли основные позиции, поэтому жадничать и прийти с гонором топа с Запада не получится.

В таком случае в России Spotify ждёт судьба Apple HomePod. Компания вышла на перспективный рынок умных колонок, сразу представив флагман с ценой на уровне Amazon Echo и Google Home. В итоге продукт провалился в продаже, не спасла даже эталонная экосистема компании.

Тут лучше быть как Adobe. В 2013 году компания перешла на подписную модель, перестав продавать коробки с софтом навсегда. Тогда же она открыла бесплатный доступ к сервисам на 7–30 дней. Это одна из причин, привлёкших пользователей. Они получили возможность изучить Photoshop и другой софт бесплатно, а потом оформить подписку, поняв, что с ним будет удобнее.