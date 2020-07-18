Учёные выяснили, как мы выбираем любимых исполнителей: дело вовсе не в музыке

Отдавая предпочтение той или иной музыке, люди на самом деле выбирают исполнителя с похожим типом личности. К такому выводу пришли учёные из бизнес-школы Колумбийского университета и Университета Бар-Илана, сообщает портал Fast Company. В качестве примеров они использовали 50 самых известных западных музыкантов, таких как Пол Маккартни, Боб Дилан, Элтон Джон, Уитни Хьюстон, The Rolling Stones, Бейонсе, Coldplay, Maroon 5, Тейлор Свифт и Оззи Осборн.

Трэвис Скотт и Оззи Осборн. Фото © Instagram / travisscott

По результатам двух исследований, в которых приняли участие более 80 тысяч человек, эксперты обнаружили, что личности музыкантов соотносятся с личностями их фанатов. Третье исследование с почти пятью тысячами участников показало, что психологические особенности личности влияют на музыкальные предпочтения так же сильно, как пол и возраст.

Тейлор Свифт. Фото © Instagram / taylorswift

Исследователи утверждают, что не ставили перед собой задачу лучше понять мотивацию фанатов того или иного музыканта. Скорее, они хотели изучить механизмы культурного взаимодействия между людьми и их группами, формируемые музыкой. Учёные надеются, что в итоге их открытие поможет людям укрепить социальные связи и психическое здоровье. Но не только.