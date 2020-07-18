Старушка, родившаяся в позапрошлом веке, поделилась секретами своего долголетия

Франциске уже 122 года. По документам, она родилась 11 сентября 1897 года. Однако пока что доказательств, подтверждающих возраст женщины, не так много. Если филиппинским властям удастся подтвердить указанную дату рождения Сусано, то старушка официально станет самой старой женщиной в мире.

Франциска воспитала 14 детей. Большую часть своей жизни женщина проработала на ферме и как раз с этим связывает секрет своего долголетия. По словам долгожительницы, именно свежие овощи помогли ей прожить до столь преклонного возраста. Старушка любит баклажаны с кабачками, бамию, другие корнеплоды, а из сладкого — только мёд. Также женщина рассказывает, что ей помогла губная гармошка, играть на которой она продолжает и по сей день.