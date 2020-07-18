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Старушка, родившаяся в позапрошлом веке, поделилась секретами своего долголетия

Франциска Сусано из филиппинского города Кабанкалан определённо одна из самых старых женщин на данный момент. Ведь родилась старушка ещё в XIX веке!

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Фото © Twitter / AnonHeel

Франциске уже 122 года. По документам, она родилась 11 сентября 1897 года. Однако пока что доказательств, подтверждающих возраст женщины, не так много. Если филиппинским властям удастся подтвердить указанную дату рождения Сусано, то старушка официально станет самой старой женщиной в мире.

Фото © Twitter / AnonHeel

Франциска воспитала 14 детей. Большую часть своей жизни женщина проработала на ферме и как раз с этим связывает секрет своего долголетия. По словам долгожительницы, именно свежие овощи помогли ей прожить до столь преклонного возраста. Старушка любит баклажаны с кабачками, бамию, другие корнеплоды, а из сладкого — только мёд. Также женщина рассказывает, что ей помогла губная гармошка, играть на которой она продолжает и по сей день.

Фото © Twitter / cnnphilippines

На данный момент самой старой женщиной в мире является японка Канэ Танака из города Фукуоку — сейчас старушке 117 лет. Согласно многочисленным документальным подтверждениям, она родилась 2 января 1903 года, сообщает Newsflare.

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