Психолог рассказала, почему подростки идут в курьеры и официанты при первом трудоустройстве

В летний период многие школьники и студенты находятся в поиске первой работы, поэтому следует знать несколько важных правил.

Как заявила клинический психолог Люция Сулейманова в интервью радио Sputnik, подросткам не стоит рассчитывать, что им сразу предложат хорошую работу с высокой зарплатой, однако можно найти вполне приемлемые варианты трудоустройства, которые дадут огромный опыт в будущем.

— В этом юном возрасте не стоит вопрос о выборе профессии. По большей части молодёжи доступен низкоквалифицированный труд: сфера услуг, рестораны, курьерская доставка. Когда школьники выбирают такую работу, у них мотивация всё-таки больше материальная, нежели получение профессиональных навыков. Чем хорошо, если школьник устраивается подрабатывать? Самостоятельность: ребёнок учится проявлять себя в работе, принимает решения, может попробовать себя — кто он такой и на что способен, — подчеркнула она.

Кроме того, психолог рекомендует и самозанятым подросткам, статус которого теперь можно получить с 16 лет, и тем молодым людям, которые идут работать по найму, не забывать о правильном распределении собственных сил, чтобы не перегореть на первой работе.