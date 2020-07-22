Около трети японцев высказались за отмену Олимпиады в Токио

Около трети жителей Японии высказались за отмену Олимпийских игр, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Такие данные опроса приводит NHK.

В частности, 31% опрошенных призвали отложить старт, тогда как 35% респондентов и вовсе высказались за отмену Олимпийских игр. Лишь 26% участников опроса поддержали проведение Игр в назначенные сроки.