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Около трети японцев высказались за отмену Олимпиады в Токио

Ещё большая доля жителей Страны восходящего солнца призывают отложить старт главных Игр четырёхлетия.

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Фото © EPA / TASS / FRANCK ROBICHON

Около трети жителей Японии высказались за отмену Олимпийских игр, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Такие данные опроса приводит NHK.

В частности, 31% опрошенных призвали отложить старт, тогда как 35% респондентов и вовсе высказались за отмену Олимпийских игр. Лишь 26% участников опроса поддержали проведение Игр в назначенные сроки.

В то же время 71% респондентов заявили, что в каком-либо смысле заинтересованы в Олимпиаде. При этом несколькими месяцами ранее этот показатель был на девять пунктов выше. Добавим, что участниками опроса стали 1298 жителей Страны восходящего солнца.

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