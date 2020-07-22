Минздрав назвал регионы, в которых чаще всего страдают алкоголизмом

Наибольший показатель — 275,9 новых случаев на 100 тыс. населения — был зафиксирован на Чукотке. Следом расположились Ненецкий АО (141,5), Пензенская (123,5), Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области. За ними в списке идут Якутия, Республика Коми, Забайкальский и Хабаровский края и Орловская область.

Наименьшие показатели наблюдаются в Ингушетии, Чечне, Дагестане, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Всего из-за проблем с алкоголем на учёт в 2019 году встали 70,9 тыс. человек, а за последние 15 лет этот показатель снизился в три раза.