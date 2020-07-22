Купил мороженое и прошёлся по центру Хабаровска. Дегтярёв в прямом эфире показал первое утро на новом посту

Видео © Instagram / Михаил Дегтярёв
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе прямого эфира в своём инстаграме рассказал подписчикам, на чей опыт будет опираться при работе на новом посту, а также показал, как пешком через центр Хабаровска добирается к месту работы.
— Мы будем равняться в своих управленческих практиках на лучшие практики всех губернаторов — и Ишаева, и Шпорт что-то, наверное, хорошее сделал, хоть его и не избрали, когда он с Фургалом конкурировал. Всё лучшее будем брать от всех, — заявил Дегтярёв.
При этом ориентироваться в своих решениях он намерен на руководителя Хабаровского края с 1962 по 1988 год Алексея Чёрного. Дегтярёв также рассказал, что собирается вернуть региону его "тяжеловесность" в отношениях с федеральным центром.
Кроме того, в ходе эфира Дегтярёв прогулялся по центральной части города и успел пообщаться с местной журналисткой. В одной из палаток он приобрёл мороженое и пообещал много ездить по территории края и встречаться с местным населением.
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