Купил мороженое и прошёлся по центру Хабаровска. Дегтярёв в прямом эфире показал первое утро на новом посту

Видео © Instagram / Михаил Дегтярёв

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв в ходе прямого эфира в своём инстаграме рассказал подписчикам, на чей опыт будет опираться при работе на новом посту, а также показал, как пешком через центр Хабаровска добирается к месту работы.

— Мы будем равняться в своих управленческих практиках на лучшие практики всех губернаторов — и Ишаева, и Шпорт что-то, наверное, хорошее сделал, хоть его и не избрали, когда он с Фургалом конкурировал. Всё лучшее будем брать от всех, — заявил Дегтярёв.

При этом ориентироваться в своих решениях он намерен на руководителя Хабаровского края с 1962 по 1988 год Алексея Чёрного. Дегтярёв также рассказал, что собирается вернуть региону его "тяжеловесность" в отношениях с федеральным центром.