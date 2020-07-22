Облачную и дождливую погоду обещают синоптики в Москве 22 июля

В российской столице в среду ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, местами гроза. Температура днём в Москве поднимется до 20–22 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на четверг она может опуститься до плюс 11 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 16 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В связи с дождями, ветром и грозой 22 июля в Московском регионе объявлен жёлтый уровень опасности.