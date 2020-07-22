Облачную и дождливую погоду обещают синоптики в Москве 22 июля

В российской столице в среду ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, местами гроза. Температура днём в Москве поднимется до 20–22 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В ночь на четверг она может опуститься до плюс 11 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 16 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.
В связи с дождями, ветром и грозой 22 июля в Московском регионе объявлен жёлтый уровень опасности.
В Подмосковье воздух днём прогреется также до 18–23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся всего до 8 градусов выше нуля.
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