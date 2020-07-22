Дегтярёв будет обсуждать с жителями края вопросы строительства объектов

— Меня волнует, как распределяются деньги при строительстве объектов в Хабаровском крае. Чиновники — и здесь, и в Москве, и в других регионах — иногда действуют утилитарно, по своему усмотрению, где [построить] школы, где больницы, где дороги, благоустройство, а народ забывают спросить. Такого, по крайней мере до сентября 2021 года, не будет, пока здесь я временно исполняю обязанности, — отметил Дегтярёв.