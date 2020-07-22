"Видно было, что любят друг друга". Соседи рассказали Лайфу о женихе и его невесте, найденной убитой

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Найденная убитой в московской квартире Марина П. и её жених Александр были красивой и гармоничной парой. Молодые люди готовились к свадьбе, отношения были очень тёплыми, ничего не предвещало беды. Об этом Лайфу рассказали их соседи.

По словам жильца дома Никиты, никаких странностей он не замечал, шума из квартиры, где проживала пара, слышно не было. Александра он видел в последний раз 19 июля, тот выходил из подъезда в чёрном спортивном костюме и с рюкзаком, был неразговорчив.

— Дикий шок, непонятки, я не верю, что он мог это сделать. Что-то такое экстраординарное, чтобы человек, нормальный человек, вообще никаких предпосылок, что так может что-то у него произойти. Честно говоря, я в жутком шоке пребываю, ребят знала, очень красивая, гармоничная пара. Должны были пожениться 8 августа. В годовщину дедушки с бабушкой хотел свадьбу, он очень хотел семью, я вообще не знаю, что могло случиться, — рассказала одна из соседок.

Женщина отметила, что Александр был "очень заточен на семью, крепкий брак, детей", с трепетом относился к маме, заботился о дедушке.

— Реально люди готовились к свадьбе, всерьёз, без всяких этих. Видно было, что они любят друг друга, очень тёплые у них были отношения, — сказала собеседница.

Марину женщина видела 17 или 18 июля, Александра — 19 числа. Пара собиралась в деревню. Криков и скандалов между влюблёнными никогда не было, молодой человек очень заботился о невесте, всегда встречал её с работы. Другая соседка подтвердила, что Александр всегда был вежлив, проблем с ним не было.