Девушку жестоко убили в центре Москвы незадолго до свадьбы

В квартире в центре Москвы нашли тело девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти. 8 августа погибшая должна была выйти замуж.

По словам источника Лайфа, девушка получила черепно-мозговую травму, на её теле нашли колото-резаные раны, кости лицевого скелета были сломаны. Также специалисты зафиксировали гематомы нижних и верхних конечностей. Предварительной причиной смерти судмедэксперты назвали сочетанную травму тела.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть. При этом следователи столичного ГСУ СК РФ завели дело об убийстве, сообщается на сайте ведомства. Сотрудники СКР разыскивают причастного к совершению преступления.