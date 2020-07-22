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На Украине показали видео, как захватчик заложников выпустил пулю прямо над головой полицейского

Террорист выстрелил, когда у него сдали нервы во время переговоров.

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Видео с выстрелом из автобуса, в котором террорист удерживал заложников в Луцке, опубликовал на своей странице в "Фейсбуке" замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

То, что сегодня всё закончилось без жертв, — это счастье, удача и результат эффективных переговоров. На видео выстрел, который сделал террорист, у которого не выдержали нервы, — написал он.

Геращенко отметил, что пуля прошла в нескольких десятках сантиметров от головы первого замглавы Нацполиции Евгения Коваля. И добавил, что, по его мнению, Коваль заслуживает госнаграды за смелость.

Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил 13 заложников в автобусе в украинском Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации".

Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президентом Украины Владимиром Зеленским видеоролика в своих соцсетях, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне".

Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же захватчик был задержан. Произошедшее в СБУ назвали терактом.

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