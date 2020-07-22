Мишустин: России необходим технологический рывок

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что России необходим технологический рывок. Об этом он сказал во время выступления в Госдуме с отчётом об итогах работы правительства.

— Нам необходим технологический рывок. Нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект. О такой задаче неоднократно говорил президент, — отметил премьер-министр.

Он добавил, что кабмин подготовил комплекс мер по опережающему развитию IT-отрасли и приступил к проведению налогового манёвра для российских IT-компаний.

— Правительство внесло в Госдуму необходимые для этого поправки в законодательство. Сформируем максимально благоприятную среду для IT-бизнеса и рождения инноваций. Обкатывать их можно будет в том числе в условиях экспериментальных режимов, так называемых песочниц, — сказал Михаил Мишустин.